EUA impõe novas sanções a partidários do Hamas

Os Estados Unidos impuseram, nesta segunda-feira (7), novas sanções a vários indivíduos e a uma "organização beneficente fictícia", por considerar que apoiam financeiramente o Hamas, no aniversário do ataque desse grupo islamista palestino em Israel.

Em 7 de outubro do ano passado, militantes do Hamas lançaram um ataque em Israel que matou 1.206 pessoas, segundo uma contagem da AFP baseada em números oficiais israelenses.

Desde o ataque, os Estados Unidos emitiram uma série de sanções, algumas delas em coordenação com seus aliados, contra funcionários do Hamas e quem supostamente facilita o financiamento do grupo.