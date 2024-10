Fernando Collor, o sobrinho, reconcilia família, mas é derrotado em Maceió

Junto com Fernando, os dois fizeram fotos abraçados e desfilaram na carroceria de uma camionete, no bairro do Vergel do Lago, onde historicamente Collor tinha uma das maiores votações. Lá eles pediram voto para o sobrinho do ex-presidente.

Thereza teve um papel importante à época do processo contra o ex-presidente, ao apoiar as denúncias que o marido fez contra o irmão. Seu destaque na mídia gerou até o apelido de "musa do impeachment".

Em janeiro, a coluna contou que Thereza e os dois filhos de Pedro Collor pediram à Justiça de Alagoas que o ex-presidente deixe de ser considerado sócio das empresas da família, a OAM (Organização Arnon de Mello), administradas por Collor.

O objetivo é evitar que a herança deixada por Pedro a Thereza e seus filhos seja usada para pagar dívidas milionárias do grupo de comunicação.

Advogada dos herdeiros de Pedro, Lindonice de Brito diz que, logo após a morte do marido, Thereza Collor fez um acordo para sair da sociedade, por saber que Pedro e Fernando tinham uma relação ruim. Mas o acordo nunca chegou a ser oficializado.