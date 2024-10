Míssil disparado do Iêmen em direção ao centro de Israel é interceptado

Israel anunciou ter interceptado um míssil lançado do Iêmen nesta segunda-feira (7), aniversário dos ataques do Hamas em seu território, e que foi reivindicado horas depois pelos rebeldes huthis, que indicaram ter lançado dois projéteis.

Segundo um comunicado, o míssil terra-terra disparado do Iêmen "foi interceptado com sucesso" pela Força Aérea.

Os rebeldes huthis, que controlam grande parte do Iêmen, "miraram em dois alvos militares do inimigo israelense com dois mísseis" lançados em direção a Tel Aviv, disse o seu porta-voz militar, Yahya Saree.