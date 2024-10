'Estou feliz com Mello Araújo', diz Bolsonaro sobre Nunes no 2° turno

O ex-presidente Jair Bolsonaro disse à coluna que está "feliz" com a ida de Mello Araújo, caandidto a vice-prefeito na chapa de Ricardo Nunes (MDB), para o segundo turno.

A coluna conversou com Bolsonaro por chamada de vídeo enquanto os apoiadores de Nunes aguardavam a chegada do prefeito e do governador Tarcísio de Freitas no edifício Joelma em São Paulo.

Questionado se estava feliz com o resultado positivo de Nunes no primeiro turno, Bolsonaro respondeu: