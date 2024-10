MLS bate recorde de público com 11 milhões de espectadores

A média até o momento é de 23.240 torcedores por jogo, acrescentou a MLS.

No último ano, a principal atração para os torcedores da MLS foi a chegada do astro argentino Lionel Messi, que atrai grande público a cada jogo do Inter Miami.

Nesta temporada, o maior público registrado foi de 72.610 espectadores, no duelo entre Inter e Sporting Kansas City, em abril, no Arrowhead Stadium, casa do time de futebol americano Kansas City Chiefs.

O Inter Miami de Messi já garantiu o troféu Supporters' Shield de melhor time da temporada regular, que termina no dia 19 de outubro para dar início aos playoffs.

