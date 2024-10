Neeskens, o melhor parceiro de Cruyff no auge do 'futebol total'

Johan Neeskens, que faleceu no domingo aos 73 anos, foi o poderoso motor do Ajax e da seleção da Holanda no auge do "futebol total" ao lado de Johan Cruyff, que também foi seu companheiro no Barcelona.

Neeskens fez parte do Ajax tricampeão europeu (1971, 1972 e 1973) e foi peça fundamental da 'Laranja Mecânica' que chegou a duas finais de Copa do Mundo (1974 e 1978).

"Ele tinha o valor de dois jogadores no meio do campo", disse uma vez Sjaak Swart, um de seus companheiros no clube de Amsterdã.