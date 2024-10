Sirenes de alarme para ataque aéreo soaram nesta segunda-feira no centro de Israel após o lançamento de foguetes de Gaza, no primeiro aniversário do atentado do movimento islamista palestino Hamas em solo israelense, disse o Exército em um comunicado.

Sirenes foram ouvidas em Tel Aviv, onde vários projéteis foram interceptados, segundo um jornalista da AFP.

O braço armado do Hamas assumiu a responsabilidade pelos disparos.