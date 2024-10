Sombra do #MeToo paira sobre indústria da música

Ao processo de Cassie se seguiu uma onda de denúncias contra outros nomes poderosos da indústria, de artistas a diretores-executivos, em uma série de acusações que destaca "a gravidade da situação", escreveu em dezembro passado a cantora, compositora e ativista Tiffany Red, que trabalhou com Cassie, em carta aberta a Combs.

"Os problemas sistêmicos da cultura do estupro e da misoginia profundamente arraigados na indústria da música representam uma ameaça real e diária à segurança de muitas pessoas nesse negócio", ressaltou Tiffany. "Como podemos esperar uma mudança significativa quando os altos cargos e superastros enfrentam acusações relacionadas a esses crimes?"

Caroline Heldman também apontou o que chamou de comportamentos de mercado "perversos". As vendas de Kelly subiram mais de 500% após a sua condenação por chantagem, com um aumento de 22% nas reproduções na semana seguinte.

As reproduções de músicas de Diddy, por sua vez, aumentaram 18,3% em média na semana posterior à sua prisão, em comparação com a anterior, segundo a empresa de dados do setor Luminate. Parte desse aumento pode ser resultado da curiosidade despertada por um nome quando ele ganha destaque na imprensa, mas Caroline também citou a indulgência de que os músicos desfrutam.

"Nesses anos em que trabalho com sobreviventes de diferentes setores, nunca vi nada como a devoção dos fãs pelos artistas", comentou a professora, ressaltando, no entanto, que ousaria "antecipar que qualquer artista estuprador que trabalhava com a ideia de que pode silenciar as sobreviventes sabe que isso acabou".

