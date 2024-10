Crescimento demográfico recorde no Reino Unido, potencializado pela imigração

"A imigração internacional líquida foi a maior contribuinte para o crescimento demográfico no Reino Unido", especifica o ONS.

Mais de 1,18 milhão de estrangeiros se estabeleceram no país durante esse período, enquanto 508.300 deixaram o Reino Unido, o que elevou a imigração líquida para 677.300 pessoas.

Ao mesmo tempo, o país registrou 16.300 mortes a mais do que nascimentos durante o mesmo período, a primeira vez desde 1976 que há mais falecimentos, excluindo o ano de 2020 marcado pela pandemia do covid.

Segundo os números do ONS, houve 664.400 nascimentos e 680.700 mortes.

Esses números, com a imigração como causa principal do aumento da população, podem abrir um novo debate no Reino Unido.

Todos os governos desde a aprovação em referendo da saída do país da União Europeia (UE), o Brexit, em 2016, prometeram reduzir os números da imigração, inclusive o atual Executivo trabalhista.