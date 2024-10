Exército israelense anuncia operações contra o Hezbollah no sudoeste do Líbano

O Exército israelense anunciou nesta terça-feira o lançamento de ataques seletivos contra o movimento pró-Irã Hezbollah no sudoeste do Líbano, após o envio de uma quarta divisão ao país vizinho.

"Ontem (segunda-feira), a 146ª Divisão iniciou operações limitadas, localizadas e seletivas contra alvos terroristas e infraestruturas do Hezbollah no sudoeste do Líbano", disse o Exército israelense em seu canal Telegram.

Embora o Exército israelense não tenha revelado quantas tropas operam no Líbano, segundo o jornal 'Times of Israel' o número é provavelmente superior a 15.000.