Guerra, o mais recente trauma de um Líbano já abalado

Seus cerca de 120 operadores recebem ligações de pessoas em apuros 24 horas por dia, 7 dias por semana. Desde 23 de setembro, quando o confronto entre o Hezbollah e Israel se transformou em uma guerra aberta, as ligações aumentaram, atingindo cerca de 50 por dia, em média.

"Pessoas chocadas, em pânico, muitos delas ligam de áreas bombardeadas, às vezes simplesmente para perguntar o que fazer", conta Nakhle.

Os bombardeios israelenses no sul e no leste do Líbano e na periferia sul de Beirute, redutos do movimento Hezbollah, deixaram mais de 1.100 mortos nos últimos quinze dias e forçaram mais de um milhão de pessoas a abandonarem seus lares, segundo as autoridades.

Beirute, onde se refugiaram dezenas de milhares de deslocados, mudou sua fisionomia em apenas alguns dias, com famílias dormindo nas ruas, acampamentos precários e um tráfego ainda maior do que o habitual.

Cada noite, os incessantes bombardeios de Israel no subúrbio sul da capital provocam enormes explosões, fazem os vidros tremerem e deixam o ar impregnado com um horrendo cheiro de plástico queimado.

E também despertam velhos e novos traumas: a espantosa explosão do porto em 2020, a guerra de 2006 entre Israel e o Hezbollah, e a interminável guerra civil, que se estendeu de 1975 a 1990.