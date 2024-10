Lula sanciona lei para acelerar a descarbonização do transporte no Brasil

Desde seu retorno ao poder no início de 2023, Lula, de 78 anos, tem buscado posicionar o Brasil entre os líderes do debate global sobre a proteção do meio ambiente e as mudanças climáticas.

No ano passado, o governo conseguiu reduzir à metade a desmatamento na Amazônia.

Maior economia da América Latina, o Brasil é um dos principais produtores de petróleo do mundo, com 1,4 milhão de barris exportados por dia. Esta atividade tem sido denunciada por ambientalistas como uma contradição na política do governo Lula.

raa/app/dga/jb/ic

© Agence France-Presse