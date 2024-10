'Libertem seu país do Hezbollah' para pôr fim à guerra, diz Netanyahu a libaneses

"Eliminamos [Hassan} Nasrallah [líder do Hezbollah assassinado em 27 de setembro em um ataque israelense nos subúrbios do sul de Beirute] e o substituto de Nasrallah e o substituto de seu substituto", ressaltou.

Uma fonte de alto nível do movimento islamista libanês disse no sábado que foi perdido o contato com Hashem Safieddine, considerado o próximo líder do Hezbollah, após os bombardeios israelenses da semana passada.

Após as declarações de Netanyahu, o porta-voz do exército israelense, Daniel Hagari, lembrou que a morte de Safieddine não tinha sido confirmada.

"Atacamos [um] quartel-general [do Hezbollah nos subúrbios do sul de Beirute] e sabemos que Safieddine estava lá", disse.

"Ainda estão sendo examinados os resultados deste ataque. O Hezbollah tenta ocultar os fatos", acrescentou. "Quando soubermos, vamos informar o público", ressaltou.

O Exército israelense tem bombardeado os subúrbios ao sul de Beirute, reduto do Hezbollah, desde setembro.