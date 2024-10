O acalorado debate sobre o financiamento do combate à mudança climática

Atualmente, a conta anual de 100 bilhões de dólares (R$ 546,2 bilhões) é basicamente assumida por uma lista de países que eram os mais ricos e industrializados quando a convenção climática da ONU foi redigida em 1992.

Esses doadores, que incluem, entre outros, Estados Unidos, União Europeia, Canadá e Japão, reconhecem que é necessário mais dinheiro e estão dispostos a continuar financiando onde for mais necessário.

No entanto, querem que outros compartilhem o fardo, especificamente os países em desenvolvimento que se tornaram mais prósperos e poluidores desde que a lista original de doadores foi elaborada.

Embora não sejam mencionados publicamente, a China ? hoje o maior poluidor do mundo e a segunda maior economia ? é o alvo óbvio, mas países como Singapura e Estados ricos em petróleo do Golfo, como a Arábia Saudita, também podem entrar no debate.

- "Má-fé" -

O governo americano e diplomatas de outros países desenvolvidos argumentam que a lista de contribuintes se baseia em noções antiquadas de ricos e pobres e que qualquer um que possa pagar deveria fazê-lo.