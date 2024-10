Nobel de Física premia avanços em redes neurológicas artificiais e modelos linguísticos

Desde a década de 1980, Hinton não parou de "propor novos algoritmos de aprendizagem para comportamentos cada vez mais complexos", acrescenta.

No final daquela década, os pesquisadores começaram a trabalhar "no reconhecimento de caracteres, que é mais simples do que imagens naturais", diz Bach.

- Dados e poder de cálculo -

Posteriormente, a disciplina sofreu um certo declínio até a década de 2010. Para que suas descobertas funcionassem, era necessário maior poder de cálculo e, sobretudo, enormes quantidades de dados, ingredientes essenciais para as redes neuronais, explica Querlioz.

As máquinas só podem aprender bem se receberem suficientes "exemplos da inteligência que você deseja que elas reproduzam".

O comitê do Nobel recorda que, em seu artigo publicado em 1982, Hopfield utilizou uma rede muito simples com "menos de 500 parâmetros para monitorar", enquanto os gigantescos modelos de linguagem atuais contêm "um quadrilhão".