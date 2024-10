Tanques israelenses avançam em Jabalia, no norte de Gaza, dizem moradores

Por Nidal al-Mughrabi

CAIRO (Reuters) - Israel avançou nesta terça-feira com seus tanques ainda mais profundamente dentro do território de Jabalia, no norte da Faixa de Gaza, e aconselhou a população a abandonar a região enquanto bombardeava o histórico campo de refugiados palestinos em ataques aéreos, dizem moradores.

Médicos palestinos disseram que há relatos de vítimas em Jabalia, mas que não conseguiam alcançar as áreas sob ataque.O exército de Israel disse que suas forças estão tentando impedir que combatentes do grupo militante Hamas realizem mais ataques a partir de Jabalia e querem evitar que eles se reagrupem.