Meteorologista chora ao vivo ao prever chegada de furacão: 'É terrível'

Furacão anterior matou mais de 200 pessoas

Passagem de Helene, um furacão de categoria 4, matou mais de 200 pessoas em seis estados, há alguns dias. Foi a tempestade mais mortal a atingir o continente dos EUA desde que o furacão Katrina matou quase 1.400 pessoas em 2005.

Com Milton se aproximando da Flórida, as previsões de uma temporada de furacões no Atlântico altamente ativa começam a parecer mais precisas do que no início de setembro, tipicamente o pico para a formação de tempestades do tipo. Milton é o nono furacão da temporada, mas seis se formaram desde 9 de setembro.