Barça estreia na Champions feminina com derrota diante do City

Com a derrota, o Barça divide a última colocação do grupo D com o Sankt Pölten (Áustria), que também perdeu por 2 a 0, para o Hammarby (Suécia).

O City retornou à Liga dos Campeões após três anos e o fez em grande estilo: derrotando o Barcelona com um futebol ousado e ambicioso, semelhante à proposta do clube catalão, mas com mais sucesso nesta quarta-feira.

O Barça não sofria uma derrota na Liga dos Campeões na fase de grupos desde um revés ocorrido em Munique há duas temporadas.

Aos 35 minutos, o City fez uma grande jogada que foi defendida pela goleira espanhola Cata Coll. No escanteio, o cruzamento na segunda trave foi finalizado por Layzell.

A alta pressão e intensidade no início do segundo tempo por parte da equipe da casa continuaram a sufocar o Barcelona, que se mostrou irreconhecível, mas melhorou no decorrer da partida.

Contudo, um passe de Layzell para Shaw pelas costas de Patri Guijarro terminou em um mano a mano contra Coll que foi vencido pela jogadora do City, decretando a vitória.