Bia Haddad avança às oitavas de final do WTA 1000 de Wuhan

Por sua vez, as cabeças de chave Aryna Sabalenka (N.2), Jessica Pegula (N.3) e Coco Gauff (N.4) também avançaram sem dificuldades às oitavas de final do torneio.

Sabalenka derrotou sem problemas a tcheca Katerina Siniakova (N.37) com parciais de 6-4, 6-4.

Após ser eliminada nas quartas de final no WTA 1000 de Pequim, a bielorrussa busca em Wuhan valiosos pontos no ranking para encostar na número 1 do mundo, a polonesa Iga Swiatek, que não participa do torneio.

"Ter esta rivalidade com Iga é algo enorme para o tênis e algo muito necessário, eu diria, para o tênis feminino", disse Sabalenka, que vai buscar a vaga nas quartas de final contra a cazaque Yulia Putintseva (N.35).

Já a americana Coco Gauff, de volta ao Top 5 depois do título em Pequim, manteve a sequência de vitórias ao bater a búlgara Viktoriya Tomova (N.48) em uma hora e 15 minutos de jogo por 2 sets a 0 (6-1 e 6-2).

Gauff vai enfrentar nas oitavas a ucraniana Marta Kostyuk (N.17).