Equador anuncia apagões de até dez horas para evitar 'colapso' elétrico

O Equador, que enfrenta uma grave crise elétrica desde abril devido à seca, vai aplicar novos cortes de energia de até dez horas por dia para "evitar o colapso" do sistema de eletricidade nacional, anunciou o ministro da Energia, António Gonçalves, nesta quarta-feira (9).

"Nosso país passa por uma situação energética crítica. O nível da barragem de Mazar (sul andino) está próximo do seu limite mínimo e as projeções indicam que decisões imediatas e firmes devem ser tomadas para evitar um colapso no sistema elétrico nacional", disse o ministro em uma rede nacional de rádio e televisão.

Na semana passada, o governo reduziu os apagões para um máximo de seis horas por dia porque as chuvas registradas em meio à pior seca em seis décadas melhoraram um pouco o nível dos reservatórios que alimentam as principais hidrelétricas.