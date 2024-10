EUA pede que Israel evite no Líbano operação militar como a de Gaza

Os Estados Unidos alertaram Israel, nesta quarta-feira (9), contra uma ofensiva militar no Líbano semelhante à que é conduzida na Faixa de Gaza, informou o Departamento de Estado, expressando preocupação com a situação humanitária no território palestino após um ano de guerra.

"Estou deixando muito claro que não deve haver nenhum tipo de ação militar no Líbano que se pareça em nada com a de Gaza nem que deixe um resultado parecido com o de Gaza", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, a jornalistas, em resposta às declarações do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, na véspera.

"Eu digo a vocês, povo do Líbano: libertem o seu país do Hezbollah para que esta guerra possa acabar", disse o premiê de Israel em um vídeo dirigido ao povo do Líbano.