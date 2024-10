Macron se reunirá com Zelensky após visitar soldados ucranianos na França

O presidente da França, Emmanuel Macron, se reunirá na quinta-feira (10) com seu par ucraniano, Volodimir Zelensky, um dia depois de visitar os soldados da ex-república soviética que a França treina em seu território para que enfrentem a invasão russa.

Esta será a quinta viagem de Zelensky a Paris desde a invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022. A visita representa uma nova reafirmação do apoio "inabalável" da França a Kiev, sustentou a Presidência francesa.

Macron realizou nesta quarta-feira (9) uma visita incomum a um acampamento militar no leste da França, cuja localização exata não foi revelada, para se reunir com uma brigada de tropas ucranianas que recebe treinamento no país.