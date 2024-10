Parlamento Europeu recebe Orban com hostilidade

A gravidade do momento, apontou, deve-se à guerra da Ucrânia às portas da Europa, à escalada do conflito no Oriente Médio e a uma crise migratória que, segundo ele, pode fazer com que o sistema de fronteiras abertas "se desmorone".

A presidência húngara do Conselho da UE, disse Orban, deseja ser "o catalizador" da mudança.

Essa apresentação de prioridades normalmente acontece no início da presidência de cada país, mas as tensões entre Hungria e UE fizeram com que fosse realizada na metade do mandato húngaro.

A presidente da Comissão Europeia (o braço Executivo da UE), Ursula von der Leyen, participou da sessão e, em seu discurso, questionou Orban por suas declarações sobre a questão migratória.

"Você disse que a Hungria está 'protegendo suas fronteiras' e que 'está prendendo os criminosos' na Hungria. Me pergunto como essa afirmação encaixa com o fato de que no ano passado contrabandistas e traficantes tenham sido libertados da prisão antes que cumprissem sua condenação", disse.

"Isso não protege a nossa união. Isso é apenas jogar problemas na cerca de seu vizinho", acrescentou.