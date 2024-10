Pharrell Williams e dandismo negro vão protagonizar Met Gala 2025

O tema também será o centro da grande exposição do Costume Institute (departamento de artes têxteis do Museu Metropolitano), que é tradicionalmente inaugurada juntamente com o Met Gala, na primeira segunda-feira de maio.

Pharrell Williams compareceu ao museu para o anúncio, juntamente com Lewis Hamilton. O músico, produtor e agora diretor criativo da Louis Vuitton (um dos patrocinadores do evento) ressaltou a importância de celebrar as culturas nascidas da escravidão, que persistem na sociedade americana.

"Somos os sobreviventes daquela que talvez seja a pior provação já sofrida por um grupo de seres humanos, e não apenas sobrevivemos, mas também carregamos a música, cultura, beleza e linguagem universal através de um oceano e por mais de quatro séculos", disse Williams em seu discurso.

"Isso é o que o Met Gala vai celebrar: nossos talentos, nossa história, nossa comida, nossa resiliência e beleza, nosso estilo e nossa força", acrescentou o artista.

arb/nr/af/db/lb

