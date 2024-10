Qual é o futuro da investigação contra Petro que incendiou a política colombiana?

- Por que ele está sendo investigado? -

Em fevereiro de 2023, chegaram ao CNE denúncias anônimas sobre irregularidades nas finanças da campanha.

Estouraram dois escândalos no ano passado. Em junho, vazaram conversas telefônicas entre a mão direita de Petro, Laura Sarabia, e seu então embaixador na Venezuela, Armando Benedetti, nas quais ele ameaçava contar a verdade sobre supostas anomalias realizadas para conseguir votos na costa caribenha.

Um mês depois, o filho mais velho do governante, Nicolás Petro, foi preso em Barranquilla, como parte de uma investigação contra ele por lavagem de dinheiro. Sua campanha teria recebido dinheiro de um narcotraficante, segundo sua própria confissão ao Ministério Público.

Após reunir as provas, o magistrado do CNE César Lorduy resumiu na terça-feira as supostas irregularidades agora investigadas formalmente.

De acordo com ele, a campanha teria decidido "omitir" alguns gastos com propaganda eleitoral, não informou contribuições de um sindicato de professores nem de um grupo de trabalhadores da petroleira estatal Ecopetrol, e não deixou registros de pagamentos a testemunhas eleitorais durante as votações.