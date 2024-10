Esforços para alcançar a paz em Mianmar são 'insuficientes', diz minuta de declaração da Asean

Os líderes da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean) afirmam que os esforços para implementar um plano de paz em Mianmar são "insuficientes", de acordo com uma minuta de declaração da cúpula do bloco vista pela AFP nesta quinta-feira (10).

Os dez países que compõem a Asean estão reunidos desde quarta-feira na capital do Laos, Vienciana, para uma cúpula de três dias focada na crise de Mianmar, que é governado por uma junta militar desde o golpe de 2021 e assolado por uma guerra civil.

O bloco regional apresentou um roteiro de cinco pontos semanas após o golpe para restaurar a paz em Mianmar, depois que os militares derrubaram o governo do partido da ganhadora do Prêmio Nobel da Paz Aung San Suu Kyi.