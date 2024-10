Com Van Dijk expulso, Holanda salva empate na visita à Hungria (1-1) na Liga das Nações

A Holanda arrancou um empate em 1 a 1 em sua visita à Hungria, em jogo do Grupo A3 da Liga das Nações, apesar de ter jogado os minutos finais em desvantagem numérica devido à expulsão do seu capitão Virgil van Dijk.

Os donos da casa abriram o placar no primeiro tempo com um gol de Sallai (32') e os holandeses empataram quando jogavam com 10, graças a um gol de Denzel Dumfries (83').

Depois da vitória da Alemanha nesta sexta-feira contra a Bósnia (2-1) fora de casa, os alemães lideram o grupo com 7 pontos, seguidos dos holandeses com 5, e a Hungria se mantém com 2.