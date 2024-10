Furacão Milton deixa 16 mortos e US$ 50 bilhões em danos nos EUA

Ao menos seis pessoas morreram no condado de St. Lucie, quatro no condado de Volusia, duas no condado de Pinellas e uma nos condados de Hillsborough, Polk, Orange e Citrus, disseram as autoridades locais.

A tempestade derrubou cabos de energia, arrancou o telhado do estádio de beisebol de Tampa e inundou casas, mas a Flórida conseguiu evitar o nível de devastação catastrófica que as autoridades temiam.

"A tempestade foi significativa, mas felizmente este não foi o pior cenário", disse o governador Ron DeSantis em entrevista coletiva.

O Serviço Meteorológico Nacional emitiu 126 alertas de tornado em todo o estado na quarta-feira, o maior número em um único dia para o estado em registros que datam de 1986, escreveu o especialista em furacões Michael Lowry.

"Não é fácil pensar que você tem tudo e de repente não tem nada", disse Lidier Rodríguez, que foi forçado a deixar seu apartamento inundado perto da baía de Tampa.

As operações de busca continuam nesta sexta-feira e a guarda-costeira relatou o resgate espetacular de um capitão de barco que resistiu à tempestade agarrado a um refrigerador no Golfo do México.