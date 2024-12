Avião que caiu na Coreia do Sul fez 13 voos em 48 horas, diz agência

Segundo a agência, alguns dos trajetos eram de voos fretados para excursões em grupo. Os pacotes de viagens eram fechados por grupos privados e organizados principalmente por uma empresada sediada em Gwangju.

A Jeju Air foi apontada como um das companhias aéreas nacionais com maior taxa média mensal de voos por aeronave. De acordo com dados da própria empresa publicados pelo jornal The Sun, entre julho e setembro, cada avião da companhia voou cerca de 418 horas.

Ainda não está claro se as horas de voo contribuíram de alguma forma para o pior acidente aéreo da Coreia do Sul. Até o momento, autoridades acreditam que uma falha do trem de pouso ocorrida devido à colisão com pássaros pode ter causado o incidente.

Entenda o caso

O avião estava pousando quando perdeu o controle, saiu da pista e colidiu contra um muro. O acidente aconteceu por volta das 9h da manhã de domingo (29), no horário local, 21h da noite deste sábado (28), no horário de Brasília. Estavam a bordo 175 passageiros e seis tripulantes.

O acidente teria sido provocado por uma falha no trem de pouso da aeronave. A tripulação do Boeing 737-800 da Jeju Air foi alertada pela torre de controle sobre o risco de colisão com pássaros antes de tentar pousar, disse o Ministério dos Transportes sul-coreano. Ju Jong-wan, diretor da pasta, disse ao jornal The New York Times que as caixas-pretas do avião foram recuperadas, o que deve auxiliar nas investigações.