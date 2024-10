'Morrerei na prisão', antecipava em suas memórias o opositor russo Navalny

"Passarei o resto de meus dias na prisão e morrerei aqui", escreveu, em março de 2022, Alexei Navalny, de acordo com trechos de suas memórias póstumas publicadas nesta sexta-feira (11) pela revista The New Yorker, antes de sua chegada às livrarias em 22 de outubro.

"Não haverá ninguém a quem dizer adeus [...] Todos os aniversários serão comemorados sem mim. Nunca verei meus netos. Não serei o tema de nenhuma história familiar. Não estarei em nenhuma fotografia", escreveu Navalny, o principal opositor do presidente russo Vladimir Putin, em 22 de março de 2022 em seu diário de prisão.

Ao retornar à Rússia em janeiro de 2021, depois de um envenenamento grave, o ativista anticorrupção foi detido de imediato. Cumpria uma pena de 19 anos de prisão por "extremismo" em uma colônia penitenciária do Ártico, onde morreu aos 47 anos em 16 de fevereiro de 2024.