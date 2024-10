Trump visita a cidade que estigmatiza como exemplo de criminalidade de migrantes

O prefeito conservador de Aurora, Mike Coffman, declarou que "os problemas enfrentados em algumas poucas propriedades (...) não se aplicam à cidade como um todo, nem à maior parte dela".

A polícia local informou à AFP nesta semana que tem conhecimento apenas de casos isolados envolvendo membros dessa gangue na localidade.

Trump falará em Aurora "sobre como deportará os migrantes ilegais criminosos e fará com que os Estados Unidos voltem a ser seguros", disse sua equipe de campanha.

A retórica anti-imigração de Trump tem aumentado. Esta semana, ele chegou a dizer que migrantes com antecedentes criminais levam "genes ruins" para o país.

Com essa mensagem, espera mobilizar o eleitorado de alguns estados indecisos.

A candidata democrata, a vice-presidente Kamala Harris, também se concentrará no oeste, onde vive grande parte da população latina do país, com um comício nesta sexta-feira no Arizona.