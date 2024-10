A difícil gestão da memória histórica em Atenas, libertada do jugo nazista há 80 anos

Em toda a Grécia, calcula-se que 250.000 pessoas morreram de fome, das quais 45.000 em Atenas e no Pireu. Os nazistas exterminaram 86% da comunidade judaica grega, concentrada em Tessalônica e com um forte componente sefardita.

Em sua obra de referência "Inside Hitler's Greece: The Experience of Occupation, 1941-44", o historiador britânico Mark Mazower explica que a crise de fome foi resultado da "incapacidade do governo colaboracionista grego (...) de abastecer Atenas" e da destruição da rede de transportes.

No entanto, o interesse dos atenienses pelo seu passado cresceu, com muitos participando, por exemplo, das "caminhadas históricas" de Menelaos Charalampidis, seguindo os rastros da ocupação nazista da cidade.

