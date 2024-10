CR7 marca, e Portugal vence Polônia (3-1) na Liga das Nações

Mas o primeiro gol do jogo foi marcado pelo meia-atacante Bernardo Silva, depois que Rúben Nevez levantou a bola na área e Bruno Fernandes ajeitou de cabeça para o jogador do Manchester City abrir o placar (26').

Cristiano Ronaldo deixou o dele minutos depois, aproveitando rebote após finalização do atacante Rafael Leão para fazer o segundo de Portugal (37).

No segundo tempo, já com CR7 substituído, a Polônia descontou com o meia Piotr Zielinski (78'), mas a seleção portuguesa fez mais um em gol contra do zagueiro Jan Bednarek (88').

bur/iga/pm/cb

