Dissidentes das Farc pedem que delegações não participem da COP16

Um grupo dissidente das Farc pediu neste sábado às delegações internacionais e colombianas que não participem da COP16, que começa no próximo dia 21 em Cali, em meio a uma ofensiva militar lançada pelo governo no sudoeste do país.

"Diante da guerra com que se responde à nossa demonstração de vontade de paz na COP16, convidamos os delegados das comunidades nacional e internacional a não participar desse evento", publicou no X a dissidência do Estado Maior Central (EMC), grupo que não aceitou o acordo de paz de 2016.

Representantes de cerca de 200 países e 12 mil pessoas são aguardados na COP16, com o objetivo de implementar um plano para proteger a natureza até 2030. Os dissidentes haviam decretado uma trégua durante a reunião de cúpula, após diversos atentados, massacres e tiroteios.