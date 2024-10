Habitantes de Hiroshima veem Nobel da Paz como lembrete importante

O povo de Hiroshima, assim como os sobreviventes premiados com o Prêmio Nobel da Paz na sexta-feira, espera que o mundo nunca se esqueça dos bombardeios de 1945 no Japão, o primeiro e único ataque atômico da história.

Susumu Ogawa tinha cinco anos de idade em 6 de agosto de 1945, quando a bomba, lançada pelos Estados Unidos, quase arrasou essa cidade do oeste do Japão. Muitos membros de sua família estavam entre as 140.000 vítimas.

"Minha mãe, tia, avó e avô morreram no bombardeio atômico", disse Ogawa à AFP, um dia depois que o grupo de sobreviventes Nihon Hidankyo recebeu o Prêmio Nobel da Paz.