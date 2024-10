Novos juízes da Guatemala tomam posse em meio a dúvidas sobre sua probidade

Os novos juízes do Supremo Tribunal da Guatemala tomam posse neste domingo (13) em meio a dúvidas sobre a sua probidade, após um processo de seleção questionado pela falta de transparência.

Os 13 juízes que comporão o Supremo Tribunal até 2029 serão empossados pelo Congresso e depois tomarão posse em um ato liderado pelo presidente Bernardo Arévalo, que afirma que o poder Judiciário guatemalteco foi "sequestrado pelas máfias".

Assim como Arévalo, analistas e ativistas denunciam que o chamado "Pacto de Corruptos" - uma suposta rede de políticos, promotores, juízes e empresários poderosos - administra as cordas do poder a partir das sombras, e influencia as decisões judiciais.