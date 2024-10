Sete mortos em novo massacre no Equador, o terceiro em menos de uma semana

Sete pessoas foram assassinadas a tiros na noite de sábado no Equador, no terceiro massacre registrado em menos de uma semana na cidade de Durán, assolada pela violência de gangues criminosas, informou a polícia neste domingo (13).

"A estrutura Latin King realizou um ataque à estrutura Chone Killer e, como resultado, há sete pessoas mortas", declarou à imprensa o coronel Roberto Santamaría, chefe da polícia do distrito de Durán.

Nas ruas ainda estavam os vestígios de sangue do tiroteio, que, segundo Santamaría, foi fruto de uma vingança. "Não é um ato isolado. Vem sendo uma sucessão de atos violentos que começou com a morte de cinco membros de uma gangue; eles buscam represálias com outras cinco mortes e assim sucessivamente", explicou.