Unifil exige 'explicações' para ações de Israel contra os capacetes azuis

Pouco antes, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, instou o secretário-geral da ONU, António Guterres, a deixar "fora de perigo" as forças da Unifil, que na quinta-feira já tinham acusado o Exército israelense de disparos "repetidos" e "deliberados" contra suas instalações.

As Nações Unidas, com as quais Israel mantém péssimas relações, ergueram a voz no momento em que Israel intensifica os bombardeios no Líbano e trava um sangrento combate terrestre contra o Hezbollah.

Neste domingo, o papa Francisco pediu que a força da ONU seja "respeitada".

O movimento islamista pró-iraniano afirmou que seus milicianos lutam "com armas automáticas" e "foguetes" contra as forças israelenses em pelo menos quatro vilarejos que fazem fronteira com Israel.

O Hezbollah abriu uma frente na fronteira norte de Israel em 8 de outubro de 2023, em apoio aos seus aliados do Hamas, que na véspera lançaram uma incursão mortal no sul de Israel, dando origem à guerra em Gaza.

Israel intensificou a campanha militar contra a milícia pró-iraniana em 23 de setembro e uma semana depois iniciou incursões terrestres no Líbano.