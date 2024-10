Hezbollah reivindica novos ataques contra áreas militares de Israel após bombardear uma base

Após enfraquecer o Hamas em Gaza, Israel deslocou a maior parte de suas operações para o Líbano e afirma que o objetivo é permitir o retorno de quase 60 mil israelenses deslocados do norte do país pelos lançamentos de projéteis do grupo islamista.

As operações, iniciadas em 23 de setembro, deixaram mais de 1.300 mortos no Líbano, segundo uma contagem da AFP, e quase 700 mil deslocados, segundo a ONU.

- "Imediatamente" -

O Ministério da Saúde libanês afirmou nesta segunda-feira que Israel "continua tomando as equipes médicas, de resgate e os paramédicos como alvos"" e denunciou um bombardeio efetuado na véspera contra um "centro médico" de Sidikkin, no sul do país, que deixou um morto.

Os combates no Líbano também atingiram a força de paz da ONU mobilizada no sul do Líbano, a Unifil.

O organismo acusou o exército israelense de disparos "repetidos" e "deliberados" contra suas instalações e denunciou "violações escandalosas" de suas posições, depois que tanques israelenses entraram "à força" em uma delas.