Comandante da unidade Al Quds iraniana reaparece em público

O general Esmail Qaani, comandante da unidade de elite da Guarda Revolucionária iraniana, apareceu nesta terça-feira (15) em público, durante o funeral do general Abbas Nilforushan, que morreu no mês passado em um ataque israelense no Líbano.

Nilforushan, general da Guarda Revolucionária, morreu em um ataque aéreo israelense em Beirute ao lado do líder do movimento libanês pró-Irã Hezbollah, Hassan Nasrallah.

O cortejo fúnebre começou na manhã desta terça-feira na Praça Imã Hossein, em Teerã.