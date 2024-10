Líbano está disposto a reforçar suas tropas no sul, diz primeiro-ministro à AFP

O primeiro-ministro libanês, Najib Mikati, declarou-se disposto, nesta terça-feira (15), a aumentar o efetivo do Exército no sul se houver um cessar-fogo com Israel, cujas forças combatem o movimento Hezbollah na região fronteiriça.

Em uma entrevista à AFP, Mikati falou sobre os "sérios esforços" da comunidade internacional para impor um cessar-fogo na guerra entre Israel e o movimento pró-iraniano, que começou há mais de três semanas.

"O Estado libanês está disposto a impor sua soberania em todo o território libanês" em virtude das resoluções internacionais, como a 1701, que prevê que no sul do país apenas o Exército e os capacetes azuis devem estar mobilizados", disse.