Negociações sobre as finanças do clima não determinam valores concretos, diz rascunho

O mais recente rascunho de um acordo climático da ONU, publicado nesta terça-feira (15), reduz as opções para aumentar o financiamento aos países mais pobres e deixa sem solução a espinhosa questão de quanto deveriam receber.

As quase 200 nações convocadas para a COP29, em novembro, em Baku, tentam definir uma nova meta de financiamento para substituir os 100 bilhões de dólares anuais (563 bilhões de reais na cotação atual) que os países ricos prometeram para ajudar o mundo em desenvolvimento a enfrentar o aquecimento global.

Essa meta expira em 2025 e é considerada muito abaixo do que as nações mais vulneráveis ao clima precisam para se preparar para o futuro e reduzir suas próprias emissões que provocam o aquecimento do planeta.