Treze toneladas de produtos químicos que iam para a Rússia são inteceptadas na Espanha

As autoridades espanholas apreenderam 13 toneladas de produtos químicos com destino à Rússia no começo de outubro, um carregamento que infringia as sanções internacionais, anunciou a polícia nesta terça-feira (15).

A carga foi interceptada "em um contêiner localizado na aduana de Puerto de Barcelona", explicou em um comunicado a Polícia Nacional espanhola, que prendeu quatro pessoas na operação.

Os suspeitos "de um crime continuado de contrabando com gêneros proibidos" foram presos em 8 de outubro e apresentados ao juiz de instrução a cargo do caso, disse à AFP uma porta-voz da polícia.