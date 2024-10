Austrália enviará à Ucrânia frota de tanques Abrams antigos

Conroy se reunirá esta semana com autoridades ucranianas na sede da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) em Bruxelas.

"Estou especialmente agradecido pela corajosa decisão australiana de fornecer 49 tanques M1A1 Abrams para nossa defesa contra a agressão russa", publicou na rede X o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

Alguns dos velhos tanques vão precisar de reparos menores e outros poderão ser usados para reposição.

