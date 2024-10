Motorista é preso após atropelar pessoas em frente a adega em SP

Um motorista de 34 anos foi preso em flagrante por embriaguez ao volante após atropelar três pessoas em frente a uma adega, na madrugada desta quarta-feira (16), na Avenida Cândido Portinari, na Vila Jaguara, na zona oeste de São Paulo.

O que aconteceu

Câmeras de segurança flagraram o atropelamento. Um homem estava usando o celular na frente do comércio quando ele e outros dois são atingidos pelo automóvel em alta velocidade. O portão de ferro do estabelecimento é amassado com o impacto da batida. Duas das três vítimas ficaram caídas no chão enquanto outras pessoas se aproximaram do veículo e pareciam questionar o condutor.

O motorista passou por teste do bafômetro, que deu positivo para o consumo de álcool. Dois homens, de 24 e 31 anos, ficaram feridos. Uma das vítimas foi levada ao pronto-socorro da Lapa e a outra ao Hospital Universitário da USP (Universidade de São Paulo). O estado de saúde e os nomes não foram divulgados pela SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo.