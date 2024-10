Camponeses próximos a Evo Morales prometem radicalizar protestos na Bolívia

Os bloqueios de estradas foram convocados inicialmente com a finalidade de "resguardar a liberdade, integridade e [evitar] o sequestro" do líder indígena de 64 anos, de acordo com o Pacto de Unidade.

No entanto, os participantes agora protestam contra o governo de Luis Arce, a quem Morales atribui uma suposta perseguição judicial e política.

As manifestações se concentram na crise econômica, causada pela escassez de combustíveis e dólares e pelo aumento da inflação.

Os camponeses exigem que Arce se dirija aos pontos de bloqueio como condição para negociar.

"Isto não tem volta. Ou o governo realmente resolve em muito pouco tempo o que precisa fazer ou, definitivamente, que não pode estabelecer um diálogo sincero [...], não nos restará outra alternativa a não ser pedir a renúncia de Luis Arce", acrescentou o dirigente.

Luis Arce e Evo Morales disputam a candidatura presidencial do partido governista de esquerda para as eleições de 2025.