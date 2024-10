STF determina extradição de investigados por 8 de janeiro foragidos na Argentina

O Supremo Tribunal Federal (STF) determinou a extradição de vários brasileiros investigados pelos ataques às sedes dos Três Poderes em Brasília em 8 janeiro de 2023 e que estão foragidos na Argentina, informou nesta quarta-feira (16) uma fonte da Corte à AFP.

A decisão do ministro Alexandre de Moraes, no entanto, não tem efeito automático e será analisada pelo Ministério da Justiça, que vai avaliar se o texto atende aos requisitos do tratado de extradição entre os dois países. Uma vez aprovada, a decisão deverá ser apresentada ao governo argentino pela via diplomática, explicou uma fonte do Ministério da Justiça.

De acordo com a imprensa, a determinação de extradição abrange 63 pessoas.