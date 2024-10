Explosão de caminhão-tanque deixa quase 100 mortos na Nigéria

No início de setembro, pelo menos 59 pessoas morreram na Nigéria quando um caminhão-tanque com combustível colidiu com um caminhão que transportava passageiros e gado no estado do Níger.

A FRSC registrou 5.000 mortes por acidentes rodoviários na Nigéria em 2023, contra 6.500 em 2022.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirma, no entanto, que muitos acidentes não são comunicados às autoridades e estima que cerca de 40 mil pessoas morram anualmente nas estradas do país, segundo um relatório de 2023.

Na Nigéria, um dos maiores produtores de petróleo da África, também são relatados incêndios e explosões mortais em infraestruturas de petróleo e de distribuição de combustível.

