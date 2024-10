Apagão em SP ilumina os problemas da privatização de serviços de luz e água

Tendo em vista o que aconteceu em Berlim, Paris e outras centenas cidades, principalmente na Europa, onde o poder público voltou a gerir os sistemas de água e esgoto, nas últimas duas décadas, por causa de aumentos sistemáticos no valor da conta e investimentos insuficientes pela iniciativa privada, deveríamos garantir uma "cláusula de segurança".

Caso o valor da tarifa suba bem acima da inflação ou a Equatorial, empresa que assumiu a Sabesp, não fizer os investimentos necessários na manutenção do sistema, repetindo o comportamento da Enel com a energia elétrica em São Paulo, os 62 deputados estaduais que votaram a favor do projeto, mais o governador paulista e seus secretários, deveriam se comprometer a ceder seu patrimônio pessoal para amortizar o prejuízo da população.

Se acreditam tanto assim na privatização, poderiam ser uma espécie de "fiadores" da proposta. Porque a população está cansada de venda e concessão de patrimônio público que não melhoram a vida, apenas servem para enriquecer políticos e empresários.

O que vários países estão descobrindo, depois de passar por largos processos de privatização, é que efetivar o direito à água ou à luz passa por investimentos constantes ou mesmo a fundo perdido. O que significa que podem não gerar retornos atraentes. O serviço da Sabesp está longe de ser perfeito, mas se hoje ele falha, com a periferia passando parte da semana sem água, imagine quando migrar para uma lógica guiada principalmente pela necessidade de dar lucro a qualquer custo.

O governo de São Paulo rebateu isso, afirmando que vai usar a grana da própria venda para reduzir o valor das tarifas dos mais vulneráveis. Mas queimar o total arrecadado com a privatização tem um limite. E quando o dinheiro acabar, faz como? Também diz que outra parte da venda será usada na universalização do sistema. Bem, primeiro isso já deveria ocorrer na capital até 2029, mesmo sem a venda da Sabesp. Já para o restante do Estado, esperava-se que isso viesse do investimento do comprador, não do caixa público. Se não, estamos vendendo algo com risco zero?

Uma das propostas dos críticos ao modelo de privatizações dos sistemas de água e esgoto é impor que a empresa que assumir os serviços em só possa começar a distribuir dividendos a seus acionistas depois que universalizar a cobertura de água e esgoto em toda sua área de responsabilidade.