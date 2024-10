Soluções contra a mudança climática nem sempre são as melhores para a biodiversidade

"No final, plantar estas árvores gerou emissões adicionais, em vez de as eliminar da atmosfera", resume Rick Stafford, presidente do Comitê Político da Sociedade Ecológica Britânica.

Já em 2021, um grupo de trabalho conjunto entre o IPBES e o IPCC, seu homólogo climático na ONU, alertou que abordar o clima e a biodiversidade separadamente poderia, "no pior dos casos, levar a ações que, inadvertidamente, impedem a resolução do problema de um ou de outro", ou mesmo de ambos.

- Efeitos prejudiciais -

É preciso ter cuidado com "falsas boas ideias", que aliviam um problema mas podem causar efeitos prejudiciais em outro, alerta o coletivo de ONGs Ação Climática.

Depositar ferro nos oceanos para cultivar fitoplâncton, que é uma grande reserva de carbono, pode parecer eficaz à primeira vista.

Porém, poderia causar "danos intensos" aos peixes ou favorecer o desenvolvimento de espécies de plâncton que emitem outros gases com efeito de estufa, como o óxido nitroso, "tudo isso por um benefício climático incerto", diz Alison Smith, professora da Universidade de Oxford.